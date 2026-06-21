Kertu Laak: meil on uue peatreeneriga hea visioon ja see töötab

Viimased kaks mängu toimusid Tallinnas ning nendes alistati Läti 3:2, aga kaotati Kreekale 1:3. ERR-i spordisaate stuudios käis tsüklit lahkamas koondise kapten Kertu Laak.

Kuidas sina oled rahul või mitterahul sellega, mis kätte jäi?

Lõpuga olen väga rahul. Kuidas me seda turniiri alustasime - võib-olla oleks saanud paremini. See oli harjumine uue peatreeneri [Pekka Seppänen - ERR] käekirjaga. Mul on hea meel, et saime koduturniiriks oma mängu ilusti käima. Sellega jäi hea tunne sisse.

Kas oli see kohanemine või kodupublik andis emotsionaalse hea võidu Läti üle, mis oli kindlasti väga oluline? Ka Kreekalt ikkagi geim.

Absoluutselt, kodupublik aitas kõvasti ja ma väga nautisin neid mänge kodupubliku ees üle pika aja. Läti on alati põhimõtteline. Eriti, kui me kontrollmängudes ka saime kaks kindlat kaotust. See oli minieesmärk - arendada oma mängu nende nädalatega. Et neile kodus näidata, kes on praegu Baltimaade valitseja.

Ja kaheaastase vaheaja järel ametlikus valikmängus võit.

See on ka kindlasti väga oluline. Olime kõik ametlikud mängud isegi ilma geimivõiduta. Kui esimene geimivõit tuli, siis toimus mingi vabanemine. Saime pingest üle, mis oli meid saatnud. Sealt saime hea hoo, et mäng koju tuua.

Mis täna Kreeka vastu puudu jäi? Teil võimalusi oli.

Võimalusi oli kindlasti. Esimese geimiga läksime kohe pikalt eest ära ja siis oli hea mängida. Teises natuke oma vigadega andsime vastasele hingamisruumi. Kolmandas olime tegelikult ka kogu aeg paari punktiga ees. Lõpus nende võimas diagonaalründaja tagus ära need pallid, mis oli vaja ära taguda. Neljandas ajasime kogu aeg taga. Mingitel hetkedel oli natuke puudu oma kannatust. Aga üldiselt võitlesime väga tublisti ja Kreeka ei ole ka kehv tiim. Väga häbisse ei jäänud, ühe geimivõidu ikkagi saime.

Koondises on olnud verevahetust ja peatreeneri vahetus. Mis on sinu arvates need märksõnad - mis staadiumis naiskond on?

Ma loodaks, et oleme tõusuteel. Näen, kuidas mängijatel on sära silmades. Täna oli ka pärast mängu tunne, et tahaks edasi mängida. Kuigi praegu sai tsükkel läbi. Ma loodan, et kõik teevad hooaja jooksul kõvasti tööd edasi. Praegune tsükkel jättis meid natuke näljasemaks. See on kindlasti oluline, et saaksime edaspidi midagi toredat teha ja koos kõvasti edasi panna.

Võime loota, et tuleb rohkem võite.

Seda ootame alati. Ega muidu sporti ei teeks. Ma arvan, et meil on hea visioon praegu uue peatreeneriga ja näeme, et see töötab. See on kindlasti asi, mis võib meid edasi aidata.

Sul on koondise eest 144 mängu all. Nüüd kannad ka kaptenikohustust. Kas on emotsionaalselt ka raskem mängida, teades, et diagonaalründajana pead niikuinii kõik punktid ära tooma?

Positsiooniga tuleb kindlasti kaasa see roll. Kõigil on parem, kui tegelen oma asjadega. Hoian enda asjad kontrolli all. Kui mul jääb energiat üle, tegelen ka tiimi asjadega, suhtlen peatreeneriga. See on see, kus kapteniroll tuleb mängu. Aga platsil vastutab igaüks ise oma asjade eest. See on oluline minu enda jaoks, pidada meeles, et energia läheks ikka õigesse kohta.