Kontaveit raskest võidust: andsin endast kõik – see mind päästiski

"Sellised võidud on kindlasti väga vajalikud. Vastane mängis väga hästi ja pani mind ebamugavate pallidega palju surve alla. Mind päästis täna see, et ma ei andnud kordagi alla ja võitlesin iga punkti eest, jooksin iga palli järgi. Andsin endast täna kõik ja see oli see, mis mind lõpuks päästis," vahendab Delfi Sport Kontaveidi mängu järgseid kommentaare.

Nelja parema hulgas läheb Kontaveit vastamisi kvalifikatsioonist alustanud itaallanna Camila Giorgiga (WTA 75.), kes alistas esimesena asetatud valgevenelanna Arina Sabalenka (WTA 4.) 7:6 (7:5), 0:6, 6:4.

"Olen tema mänge näinud päris palju. Mängime pea igal nädalal samu turniire. Fed Cupi matšist on mul väga head mälestused. Tean, mida oodata," sõnas Kontaveit järgmist vastast analüüsides. "Tuleb kindlasti raske mäng, aga ma lähen jälle endast kõike andma, olenemata sellest, milline päev mul on. Loodan, et suudan samamoodi iga punkti eest võidelda ning tuleb tugev võitluslik mäng."