Kontaveit pidi Prantsusmaa lahtistel tiitlikaitsja paremust tunnistama

20-aastane poolatar võitis tasavägiselt alanud matši lõpuks 7:6 (4), 6:0. Kohtumine kestis tund ja 22 minutit.

Väga agressiivselt alustanud Kontaveit murdis kohe mängu esimeses geimis Swiateki servi ja asus kohtumist 2:0 ning 4:2 juhtima, kuid iga geimiga üha paremasse hoogu läinud Swiatek viigistas 4:4-le. Rohkem kummalgi murdevõimalusi ei tekkinud ja sett läks kiiresse lõppmängu, kus Swiatek asus 5:2 ja 6:3 juhtima ning jäi lõpuks peale 7:4, võites seega avaseti 7:6 (4).

Teises setis murdis Swiatek kohe Kontaveidi servi. Eestlannal oli võimalus murre kohe tagasi saada, aga Swiatek suutis murdepalli päästa. Sealt edasi hakkas Kontaveit rohkem eksima ja Swiatek üha kindlamalt mängima ning poolatar võitis seti 25 minutiga 6:0.

Kontaveit servis neli ässa ja tegi kolm topeltviga, Swiatek sai kirja kaks ässa ja kolm topeltviga. Äralöökidest teenis Kontaveit 31 ja Swiatek 21 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 23 ja poolataril 12. Mängitud punktidest võitis Swiatek 69 ja Kontaveit 52.

Kontaveit realiseeris kahest murdevõimalusest ühe, Swiatek kasutas viiest murdepallist ära neli.

Swiatek on nüüd Prantsusmaa lahtistel võitnud järjest kümme mängu, seejuures settigi kaotamata. "Olin väga lähedal sellele, et see seeria oleks nüüd lõppenud," vihjas Swiatek mängujärgses intervjuus võimalikule setikaotusele. "Aga olen väga rahul, et olen suutnud stabiilselt hästi mängida ja võita."

"Ta mängis algusest peale väga kiiresti ja oli väga domineeriv, minul läks aega, et käima saada," ütles ta Kontaveidi kohta.

Esmaspäeval 20. sünnipäeva tähistanud Swiatek läheb kaheksandikfinaalis vastamisi 18-aastase ukrainlanna Martya Kostjukiga (WTA 81.), kes oli kindlalt 6:2, 6:2 parem venelanna Varvara Gratševast. 2017. aasta Austraalia lahtiste noorteturniiri võitja Kostjuk pole varem ühelgi täiskasvanute slämmiturniiril kolmandast ringist kaugemale jõudnud.

Kahel eelneval aastal Pariisis avaringis konkurentsist välja langenud Kontaveit teenis kolmandasse ringi jõudmisega ka punktilisa ja peaks edetabelis mõned kohad kerkima.

Enne mängu:

Kontaveit alustas tänavusi Prantsusmaa lahtiseid raske võiduga, kui oli 6:7 (4), 7:6 (5), 6:0 üle šveitslannast Viktorija Golubicist. Teises ringis ei olnud prantslannast Kristina Mladenovicist erilist vastast: võit tuli skooriga 6:2, 6:0. Swiatek on kahe senise mänguga vastastele loovutanud vaid seitse geimi, kui esmalt alistas sloveenlanna Kaja Juvani 6:0, 7:5 ning seejärel rootslanna Rebecca Petersoni 6:1, 6:1.

Omavahel on eestlanna ja poolatar varem mänginud kahel korral ja mõlemad kohtumised on võitnud Kontaveit. Üle-eelmisel aastal alistas ta poolatari Cincinnatis 6:4, 7:6 (2) ja mullu Austraalia lahtiste kaheksandikfinaalis 6:7 (4), 7:5, 7:5.