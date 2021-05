Kerber piirdus kolmandat aastat järjest Prantsusmaa lahtistel avaringiga

Turniiril 26. asetatud Kerber pidi tänavu avaringis tunnistama läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud ukrainlanna Anhelina Kalinina (WTA 139.) 6:2, 6:4 paremust.

Kalinina juhtis avasetis 5:0, aga kaotas siis enda servigeimi. Kerberil oli veel võimalus vahe 3:5-le vähendada, kuid Kalinina realiseeris lõpuks kolmanda settpalli. Teises setis läks ukrainlanna taas 5:0 ette ja kordus sama muster nagu esimeses setis – Kerber murdis ja hoidis siis servi. Erinevalt avasetist suutis Kerber aga seejärel võimalused ära kasutada ja vahe 4:5-le vähendada. Kerberil oli ka murdepall, et seis 5:5 viigistada, aga Kalinina suutis selle päästa ja teisel matšpallil võidu vormistada.

Esimest korda Prantsusmaa lahtiste põhiturniiril mängivale 24-aastasele Kalininale on see karjääris teine kord slämmiturniiril teise ringi jõuda – samaga sai ta hakkama ka 2018. aasta US Openil. Üldse on see alles kolmas kord, kui Kalinina mängib slämmiturniiri põhitabelis.

Endine maailma esireket Kerber on kolmekordne slämmivõitja, Prantsusmaa lahtistel on tema parimaks tulemuseks veerandfinaal.