Rally Estonia piletimüügiga loodetakse alustada juunis

Valitsus andis neljapäeval eriloa kahe ülekaaluka ühiskondliku ja riikliku huviga spordiürituse korraldamiseks, milleks on mai lõpus toimuv võrkpalli Euroopa Kuldliiga meeste alagrupiturniir ja juulikuine Rally Estonia. Ralliplaane tutvustasid korraldajad neljapäeval. Piletimüügiga loodetakse alustada juunis.

Võrreldes eelmise aasta 60 päevaga ette valmistatud ralliga saab visuaalselt olema suurimaks erinevuseks katsete lisandumine Mustvee ja Peipsiääre valdades.

"Ma arvan, et väga suuri erinevusi ei ole. Kuigi see tundub imelik, sest meil on ju väga palju rohkem aega valmistuda," lausus peakorraldaja Urmo Aava ERR-ile.

"Kindlasti on ta pikem, täisformaadis MM-ralli. Sõidame uusi katseid Mustvee ja Peipsiääre vallas. Ma loodan, et kõik asjad on detailideni paremini läbi mõeldud."

Kaks kuud enne ralli algust on selguseta, kas ralli viiakse läbi publikuga või mitte. Selleks on korraldajad koostöös valitsuse, ministeeriumite ja Terviseametiga praegu ette valmistanud kolm tööplaani.

"Mingil hetkel oli laual neli erinevat plaani. Tänaseks on meiepoolse ettepanekuna jäänud kolm stsenaariumit ehk lihtsalt sportralli, ralli X arvu pealtvaatajatega ja rally y arvu pealtvaatajatega."

Urmo Aava sõnul peaksid rallisõbrad siiski juba tegelema logistiliste küsimustega nagu näiteks majutus. Rohkem selgust hakkab kõigis küsimustes tekkima maikuu jooksul.

"Mai toob pildile palju selgust juurde. Kui saame loa, siis mai lõpus avame pealtvaatajaprogrammid - saab nendega tutvuda. Kui olukord läheb paremaks, saab mingil hetkel saab ka rallipasse osta. Lõpliku rohelise osa pealtvaatajate osas saame juuni lõpus, juuli alguses."

Tänavune Rally Estonia toimub 15.-18. juulil.