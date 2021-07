WRC Rally Estonia raja ääres näeb sel aastal otseülekannet 86 ekraanilt

Levira innovatsiooni- ja arendusdirektor Martti Kinkari sõnul on ettevõte sel aastal ekraanide võrgustikku laiendanud veelgi. "Levira varustab sel aastal signaaliga 86 erinevas suuruses ekraani, mis on jagatud Tartu, Otepää ning teiste väiksemate ja suuremate Rally Estonia WRC etapi pealtvaatajate alade vahel. Seda on koguni 59 ekraani võrra rohkem kui mullu. Sel aastal võtsime pealaval kasutusele eriti võimsa 22,5 x 6,5 meetrise (ligi 150 ruutmeetrise) ekraani ning katsetel on suurimaks 8x5 meetrine ekraan. Lisaks edastab Levira ka ametlikku Ralliraadiot, mille sisendsignaali transport on korraldatud koostöös Teliaga," ütles Kinkar.

"ERM-i juures asuv Levira suurim ülekandejaam saadab kõik Rally Estonia WRC etapi tarbeks toodetud signaalid Rahvusvahelise Autospordiliidu FIA juhtimiskeskusesse, kust koordineeritakse ralli käigus politsei, päästeameti, kiirabi ja korraldusmeeskonna tegevust. Lisaks juhtimiskeskusele asub samas jaamas pealtvaataja aladele mõeldud spetsiaalse otsepildi edastamise tehnika ja juhtimine," ütles Levira TV tootmise juht Kulno Kägu.

Kägu lisas, et lisaks signaalide transpordile ja 000 auto otsepildile FIA juhtimiskeskuses toodab Levira tehniline meeskond ka ava- ja lõputseremoonia TV otseülekande. Otseülekanne toodetakse kuue mehitatud kaamera ning kahe drooniga millele lisandub auhinnatseremoonial veel otsepildis ka WRC TV helikopteri pilt. Kuna Rally Estonia ava- ja lõputseremooniad toodetakse nii kõrgel tasemel, siis soovis WRC promootor neid tseremooniad näidata ka WRC+ All Live ülekannetes.