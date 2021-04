Moslemite paastukuu tähendab Metsa jaoks kuuajast mängupausi

13. aprillil algab moslemite paastukuu ehk ramadaan, mille ajal ei tohi islamiusulised päevavalguse ajal süüa ega juua. Lisaks veel paljudele piirangutele ei tohi sel ajal Saudi Araabias ka jalgpalli mängida.

"Välismängijatele antakse esmalt viis päeva vabaks. Võimaluse korral sooviksin sel ajal külastada elukaaslasega mõnda naaberriiki, minna näiteks Bahreini, Dohasse või Dubaisse," avaldas Mets intervjuus Delfile.

"Seejärel alustatakse taas treeningutega, kuid seda tehakse alles hilisõhtul pärast päikese loojumist. Hiljuti oli meil trenn õhtusel ajal ja sooja oli koguni 38 kraadi. Elus esimest korda kogesin tunnet, et tuul enam ei jahutanud, vaid tegi olukorra hoopis hullemaks. Samal ajal on näha, et ka kohalikel on raske, mitte ainult eurooplastel," lisas Mets.