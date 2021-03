Sildaru võttis MM-il kasutusele vaimselt keerulise ja julgust vajava triki

14-aastane Sildaru esimene sooritus ebaõnnestus, tuues vaid 32,50 punkti. Teise soorituse eest sai eestlane aga 85,00 punkti, millest enam suutis üksnes tšehh Matej Svancer (89,75).

Antud skoori sai Sildaru triki eest nose butter double cork 1260 tail grab. Võistlusolukorras tegi ta antud trikki esmakordselt. Tegemist on trikiga, kus sportlane viskab end hüppelt ära suusaninade pealt.

"Oleme sarnast trikki varem harjutanud, kuid pöördeid oli toona 1080 kraadi. Sellist trikki sai nüüd Krasnojarskis tehtud esmakordselt," selgitas Henry treenerist isa Tõnis Sildaru Delfile.

Kui füüsilises mõttes ei ole trikk mõnest teisest keerulisem, siis raske on ta just vaimse poole pealt. "Suusaninade pealt ära tõukamine ei ole niisama lihtne. Kui selg ees või otse hüppesse minnes viskab ju hüpe sind edasi, siis niimoodi oled sa justkui kikkeri peal risti. Sellise triki jaoks on ikka julgust vaja," kiitis Tõnis Sildaru poega.