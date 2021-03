EJL alustas väärkohtlemisele valgust heitnud intervjuu põhjal uurimist

Ühtlasi kutsub EJL üles kõiki, kellel on antud teema või analoogsete olukordade kohta informatsiooni, jagama seda EJLi-ga e-posti aadressil fp@jalgpall.ee. Ühendust võtnud inimeste anonüümsus ja informatsiooni konfidentsiaalsus on garanteeritud. EJL teeb koostööd sotsiaalkindlustusametiga, et vajadusel anda ühendust võtnud inimestele täiendavat professionaalset abi ja nõu.

Kolmapäeval rääkis nüüd nime Mia Belle Trisna kasutav endine Eesti naisjalgpallur telesaates "Õhtu", et treener alustas tema seksuaalset väärkohtlemist, kui naine oli 14-aastane. Küsimusele, kas mees on ka praegu treenerina tegutsev, jättis naine vastamata.

"Inimesi, kes julgevad neid väga tõsiselt mõjutanud rasketest olukordadest rääkida, tuleb tunnustada ja toetada ning teha kõik selleks, et neid aidata," lausus EJL-i peasekretär Anne Rei.

"Täiskasvanud inimene, eriti kui ta asub otseselt või kaudselt võimupositsioonil, peab alaealisega suhtluses mõistma vastutust nii seaduste, üldiste käitumisnormide kui ka noore inimese tuleviku ees. Mistahes moel noore inimese usalduse kuritarvitamine või tema ärakasutamine ei ole vastuvõetav," märkis Rei.

EJL soovitab lugeda ohvri- ja lasteabi kohta veebilehtedelt https://www.palunabi.ee/ ja https://www.lasteabi.ee/, kust leiab ka informatsiooni selle kohta, kuhu mure korral pöörduda.