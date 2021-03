Dohas mänguta poolfinaali pääsenud maailma 8. reket tegi tenniseajalugu

Kolmanda asetusega venelane oli avaringis vaba ja pidi teises ringis kohtuma prantslase Richard Gasquet'ga, ent maailma 50. reket loobus mängust jalavigastuse tõttu.

Veerandfinaalis ootas Rubljovi kaks rasket matši võitnud Marton Fucsovics, aga ka ungarlane andis seljavigastusele viidates loobumisvõidu. Nõnda sai Rubljovist 1990. aastal loodud ATP karusselli ajaloo esimene mängija, kes ATP turniiril ilma mänguta pääsenud poolfinaali.

"Olen väga õnnelik, et olen ilma ühegi mänguta jõudnud nelja parema sekka," sõnas venelane kolmapäeval. "See aitab mind väga, sest saabusin just Rotterdamist ja olin mõistagi väsinud. See on andnud mulle aega taastumiseks."

Eelmisel nädalal Rotterdamis võidutsenud Rubljov alistas finaalis just Fucsovicsi.

Küll on Rubljov Dohas koos Aslan Karatseviga paarismängus jõudnud finaali, kus minnakse vastamisi Austraalia - Austria paariga Marcus Daniell - Philipp Oswald.