Kontaveit säilitas koha, teiseks tõusnud Medvedev murdis suure neliku seeria

WTA tabeli esikümnes muutusi ei toimunud, esireketina jätkab austraallanna Ashleigh Barty, kellele järgnevad jaapanlanna Naomi Osaka ja rumeenlanna Simona Halep.

Suure tõusu tegi laupäeval Dubai turniiri finaalis Garbine Muguruzale kaotanud tšehhitar Barbora Krejcikov, kes kerkis 25 koha võrra tabeli 38. reale. Hispaanlanna tõusis kolm kohta ja on nüüd maailma 13. reketiks.

Anett Kontaveit jätkab WTA tabeli 24. positsioonil, Kaia Kanepi langes kaks kohta ja on nüüd 64. Elena Malõgina on edetabeli 571. real, Katriin Saar 1007.

Meeste tabelis toimus üks tähtis muudatus, kui pühapäeval Marseille'is võidutsenud venelane Daniil Medvedev tõusis Rafael Nadalist mööda teiseks. Viimati sai keegi väljaspool meeste tennise nelikut (Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray) sellega hakkama 2005. aasta suvel, kui ATP tabeli teisele reale kerkis austraallane Lleyton Hewitt.

Esireketiks on jätkuvalt serblane Novak Djokovic, venelasele ja hispaanlasele järgnevad austerlane Dominic Thiem, kreeklane Stefanos Tsitsipas ning Šveitsi legend Roger Federer.

Pärast Jürgen Zopi lõpetamist on Eesti meeste esireketiks Kristjan Tamm, kes on ATP tabelis 646. real. Vladimir Ivanov on 704., Kenneth Raisma 831. ja Daniil Glinka 862.