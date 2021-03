Nadal jätab Miami turniiri vahele, et keskenduda liivaväljakuhooajale

Miami Openi tenniseturniir algab 22. märtsil. Nadal mängis viimati Austraalia lahtistel meistrivõistlustel, kus langes veerandfinaalis konkurentsist. Sarnaselt Miamile jättis hispaanlane vahele ka Dubai turniiri.

Nadal ei ole seejuures Miamis kordagi võitnud, kuigi on viiel korral jõudnud finaali. Suure tõenäosusega võib maailma kolmandat reketit näha võistlemas aprillis Monte Carlos ja mais Madridi Openil. Vormi lihvib liivaväljakute kuningaks kroonitud Nadal Prantsusmaa lahtisteks, kus ta on võidutenud 13 korda.

Sad to announce that I won't be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!