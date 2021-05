Esimest korda pole edetabeli 30 parema seas ühtegi USA meestennisisti

Meeste ATP edetabelit on peetud alates 1973. aasta augustist ja USA on seni edukaim riik, kust on pärit koguni kuus maailma esireketit – rohkem kui ühestki teisest riigist. Viimased aastad aga pole USA meestele enam nii hästi läinud ja nüüd ollakse olukorras, kus esimest korda edetabeli ligi 48-aastase ajaloo jooksul pole ameeriklasi 30 parema seas.

Saja parema seas on kümme USA meestennisisti, neist parim on 31. kohale langenud 23-aastane Taylor Fritz, talle järgneb 36-aastane John Isner – kunagine esikümnemees kerkis sel nädalal tänu Madridis veerandfinaali jõudmisele viis kohta ja on nüüd 34. positsioonil. 50 seas on veel ka Reilly Opelka, kes on 47.

Naiste seas läheb USA-l märksa paremini – 50 parema seas on kümme naist, neist kaks on esikümnes – Sofia Kenin on viies ja Serena Williams kaheksas. WTA tabeli esisajas on 17 ameeriklannat.

Meeste tabelis on jätkuvalt esikohal serblane Novak Djokovic, kes alustab enda 320. nädalat maailma esireketina. Sellega möödus ta kõigi aegade tabelis Serena Williamsist ja tõusis kolmandaks. Kõige pikaaegsemat maailma esinumber naiste ja meeste ühisarvestuses on sakslanna Steffi Graf, kes oli esikohal koguni 377 nädalat, talle järgneb Martina Navratilova 332 nädalaga ning kolmas on nüüd Djokovic.

Meeste arvestuses oli varasem rekord 310 nädalat, selle Roger Federeri saavutuse ületas Djokovic märtsis. Kui ta esikohal püsib, ületaks ta Navratilova rekordi tänavu 9. augustil.

Djokovici järel tõusis värskes edetabelis teiseks taas venelane Daniil Medvedev, lükates hispaanlase Rafael Nadali kolmandaks. Esikümne lõpus kerkis äsjane Madridi Mastersi finalist, itaallane Matteo Berrettini üheksandaks, lükates argentiinlase Diego Schwartzmani kümnendaks.

Eestlastest on edetabelis kõrgeimal kohal endiselt Jürgen Zopp, kes on tegelikult juba karjääri lõpetanud. Tuhande parema seas on mängivatest eestlastest neli meest – Kristjan Tamm on 662., Vladimir Ivanov 718., Kenneth Raisma 846. ja Daniil Glinka 850. kohal.