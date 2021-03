20-aastane Eesti rallitalent teeb kaasa kogu JWRC hooaja

Junior WRC arvestuses sõidetakse käimasoleval hooajal viiel MM-etapil: Horvaatias, Portugalis, Eestis, Belgias ja Kataloonias. Neist esimene ja kaks viimast toimuvad asfaldil.

"Kuna asfaldirallidelt meil kogemus tänaseks puudub, on korralik ettevalmistusprogramm kindlasti hädavajalik ja seetõttu peamegi me eriti suurt rõhku panema sel aastal kogemuste hankimisele asfaldil ja tänu kõikidele headele koostööpartneritele saame me nüüd enesekindlalt hooaega ka alustada," teatas Virves ühismeedias.

Enne 22.-25. aprillil toimuvat Horvaatia asfaldirallit soovib Virves lüüa kahel Itaalia meistrivõistluste etapil. Neist esimene (Rally Il Ciocco e Valle del Serchio) on kavas juba järgmisel nädalalõpul.

"See saab meie jaoks olema elu esimene asfaldiralli ja eesmärgiks on läbida iga võistluskilomeeter, et saada võimalikult palju kogemusi. Itaaliasse suundume me aga juba täna, sest ülehomme saame teha tutvust nii uue meeskonna kui ka uue teepinnasega," kirjutas Virves.

"Kui kõik plaanipäraselt läheb, osaleme me ka Itaalia meistrivõistluste teisel etapil ehk kuulsal San Remo rallil mis sõidetakse 10.-11. aprillil. Seejärel ootab meid ees aga juba Horvaatia ralli, mis on JWRC sarja esimeseks etapiks."

"Ei saa veel öelda, et kogu hooaja eelarve oleks 100% kaetud, kuid korralik vundament on nüüdseks laotud ja nüüd saame lisaks vahendite otsimisele keskenduda ka kõigele muule olulisele," lisas Virves.

Virves debüteeris MM-tasemel mullu Rally Estonial, kus tuli JWRC arvestuses kolmandaks.