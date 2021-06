Rally Estonial täitub eestlastele oluline verstapost Junior WRC sarjas

FIA autoralli maailmameistrivõistluste klass Junior WRC tähistab tänavu oma 20. juubelihooaega. Peale Rally Estonia eelmise aasta edukat debüüti WRC sarjas, on Junior WRC sari valmis selleks aastaks Eestis ja veelgi põnevamateks lahinguteks.

Kuigi Eesti debüteeris FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapina alles eelmisel aastal, on Eestil olnud alati Junior WRC sarjas oluline roll. Läbi aastate on väga mitmed noored Eesti sõitjad selles sarjas osalenud. Alates sellest ajast, kui Urmo Aava 2003. aastal Junior WRC sarjas alustas, on Eesti sõitjad võitnud kokku seitse rallit, tõusnud poodiumile 31. korral ning võitnud 125 Junior WRC sarja kiiruskatset.

Oluline on välja tuua Eesti autoralli meistrivõistluste koostöö M-Sport meeskonna Poola haruga. Viimastel aastatel on sellised sõitjad nagu Ken Torn ja Robert Virves endale Eestis võitnud Junior WRC sarjas osalemise võimaluse. Nii on Eesti lipp viimastel aastatel Junior WRC sarjas lehvinud kõrgel.

Eelmisel aastal olid WRC Rally Estonial Junior WRC arvestuses tulised lahingud ja on märgiline, et kõrges mängus olid sees kaks Eesti meeskonda, Ken Torn ja Robert Virves koos kaardilugejate Kauri Pannase ja Sander Pruuliga, kes võitlesid ühel hetkel liidrikoha pärast. Mõlemad sõitjad said Eesti fännide silme all kirja katsevõite. Robert Virves ja Sander Pruul juhtisid rallit kümme katset järjest ja kindlustasid oma debüüdil kohe esimese Junior WRC poodiumikoha, finišeerides kolmandal kohal.

M-Spordi Poola haru direktor Maciej Woda hindab samuti eestlaste panust sarja ajaloos. "Kui me heidame pilgu Junior WRC ajalukku, siis on seal eestlaste osalusega palju põnevaid võitlusi nii MM-tiitli kui rallivõitude nimel. Neid eepilisi lugusid eestlastest Junior WRC sarjas on palju ja see toob välja selle, kui palju Eesti toetab ja väärtustab FIA Junior WRC maailmameistrivõistluste sarja," rääkis Woda. "Eelmisel aastal nägime me Robert Virvese uskumatut debüüti, kes näitas väga head kiirust ja koges Eesti fännide tulist poolehoidu. Kokku on Junior WRC sarjas osalenud 11 erinevat Eesti sõitjat, starte on neil kokku 99. Seega on väga märgiline, et Robert Virves teeb just tänavu WRC Rally Estonial 100 eestlaste stardi Junior WRC sarjas," lisas poolakas.

Urmo Aava, kes on hetkel WRC Rally Estonia direktor ja on ise olnud varasemalt endine Junior WRC sõitja ütleb, et tema ei osanud omal ajal sellisest toetusest isegi unistada. "Ma poleks osanud omal ajal unistadagi sellisest toetusest, mida saavad tänased sõitjad. Liiatigi ei osanud ma toona unistada sellest, et saan sõita Junior WRC sarja etapil Eestis. Täna on mõlemad asjad reaalsed," oli mees rahulolev.

"Me oleme Eestis rahul sellega, et saame oma sõitjate osalemisega toetada Junior WRC arengut, sest me näeme seda kui investeeringut tulevikku. Senikaua kui FIA, WRC Promootor ja M-Sport jätkavad seda suurepärast tööd, luues iga aasta uut väärtust, oleme me uhkusega osa sellest. Ma olen kindel, et näeme just selles sarjas mitmeid tulevasi maailmameistreid," lisas Aava.

Rally Estonia on 2021 aasta FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp, mis sõidetakse Tartus, Tartu vallas, Otepää vallas, Elva vallas, Kanepi vallas, Kambja vallas, Peipsiääre vallas ja Mustvee vallas 15.-18. juulil 2021.