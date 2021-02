Ralliekspert: Horvaatia ralliga on kõigil vähe kogemusi ja ei teata, mida oodata

Ott Tänakule ja Martin Järveojale väga kindel võit. Mida Hyundai sel nädalal võrdluses Toyotaga õigesti tegi?

Nad tegid kindlasti õigesti selle, et nad tulid siia Eestisse testima end. Nähti päris palju vaeva auto seadistuse leidmiseks läbi kogemuste uute rehvidega. Kuulsime, kuidas Toyota tiimi liider Jari-Matti Latvala ütles, et nende testilõigud olid valesti valitud, mis kõlab natuke naljakalt, sest kogu Toyota meeskond on soomlasi täis ja nad osalesid ka eelmisel aastal Kalle Rovanperäga Arktika rallil. Seda kogemust oleks pidanud olema palju, aga Hyundai on teinud peale Monte Carlo rallit väga kõva tööd ja nüüd mindi Toyota kodumaale ja löödi nad knock-out'i.



Nägid sa sel nädalal sõitjates sellist .. uue ralli efekti ka? Et oli mehi, kes ei tundnud ennast kindlalt.

Kindlasti oli seda esimestel katsetel, kus mehed tulid katse lõppu ja ütlesid, et kontrollida tuleb legendi, sest koheselt ei olda nii enesekindlad. Teistel rallidel on nad nii palju neid katseid sõitnud, et nad teavad legendis pole midagi valesti ja teatakse kõiki keerulisi kohti ka. Siin rallil nägime, kuidas esimesel tiirul vaadati, kas kõik ilusasti toimib ja siis teistel tiirudel nägime suuremaid push'imisi, eriti kõige paremini tuleb meelde Thierry Neuville'i laupäevane viimane katse, kus kümne sekundiga lähimale konkurendile kott pähe tõmmati.



Järgmiseni ehk Horvaatia rallini on nüüd päris pikk tee. Nagu selle nädala ralli, on ka see uus. Kuidas nüüd sellele lähenetakse ja kuidas see ralli jällegi endale selgeks saada?

See on huvitav. Arktika ralli oma iseloomu poolest on lihtne meelde jätta, sest sul on nii palju erinevaid sektsioone. Kuna ta on kiire ralli ka, siis jätad enamasti pidurduskohad meelde ja kuna sirgeid on ka palju, siis ta ei ole keeruline meelde jätta. Kindlasti järgmisel aastal läheks nad sinna palju enesekindlamalt peale. Mis asfaldirallisse ehk Horvaatia rallisse puutub, siis selle ralliga on kõigil väga vähe kogemusi. Ei osata oodata, milline see ralli võib tulla. Kui palju seal on muda või liiva tee peal. Arvan, et seda lähinädalatel hakkame nägema. Teame, et Hyundai läheb Neuville'iga ühele kohalikule asfaldirallile testima. Võib-olla me näeme seal ka Ott Tänakut. Ma oleks üllatunud, kui ei näe. Usun, et ta soovib enne asfaldirallit võimalikult palju testkilomeetreid alla teha. Mäletatavasti oli tal Monte Carlo rallil probleeme mäest alla tulemise sektsioonidega, sest auto saba väga ei püsinud.

On meil võrreldes eelmiste aastatega nüüd selge, et millistes osades on Hyundai parem Toyotast ja vastupidi?

Arvan, et mõlemad on teinud kõva arendustöö, et oma nõrku külgi tugevdada. Hyundail oli kunagi probleeme kiirete lõikudega, nüüd on nad väga võimsalt Toyotale järgi tulnud ja suudavad võidu sõita kiiretel rallidel ja isegi võita. Toyota samamoodi on aeglastel ja rasketel rallidel teinud kõva arendustöö. Eelmise aasta Türgi rallil oli neil parem tempo kui varasematel aastatel. Arvan, et võib-olla ei ole kumbki auto enam kuskil parem, vaid nad on igal pool võrdsed. Põnevust jagub ja nad teevad kindlasti kõva arendustööd, et veel paremaks saada.