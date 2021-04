Latvala Toyota MM-sarjas jätkamisest: teeme otsuseid ühe aasta kaupa

Autoralli MM-sarja korraldajad teatasid kolmapäeval, et kõik kolm WRC-sarjas osalevat meeskonda (Toyota, Hyundai ja M-Sport) jätkavad võistlemist hübriidajastul ehk aastatel 2022-2024. Toyota tiimi juht Jari-Matti Latvala avaldas aga, et sõlmitud leping jätab kõigile ukse lahkumiseks avatuks.

"Sari on üle elanud raskeid aegu ja on oluline teada, et kõik kolm meeskonda jätkavad MM-sarjas. Kui tiimide arv oleks kahanenud, siis oleksime olnud keerulises olukorras," rääkis Latvala Soome väljaandele Rallit.fi.

"Toyota vaatenurgast teeme otsuseid ühe aasta kaupa. Kõige olulisem on seega teadmine, et järgmisel aastal on kolm meeskonda võistlemas. Praktikas on tiimid reeglitega nõustunud, kuid alati on olemas ka manööverdamisruum, mida oleme ka varem kohanud," viitas Latvala Citroeni lahkumisele 2019. aasta lõpus.