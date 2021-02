Võidukas Tänak: inseneride raske töö tasus end ära

"See võit on väga oluline ja saime MM-sarja üldarvestusse head punktid kirja," ütles Tänak pressiteate vahendusel. "Me tulime Soome, meie konkurentide kodumaale, suure pingega. Teadsime, et võistlus tuleb keeruline, aga lõppeks oli meie jaoks väga hea nädalavahetus."

"Võistluseelne testisõit toimus väga erinevates oludes, seega ei teadnud me, mida täpselt oodata. Ma hoidsin meie insenere pidevalt surve all ja nende raske töö tasus lõpuks ära. Me proovisime paari uut asja ja need töötasid kenasti," jätkas Tänak. "Arktika ralli toimub imelises kohas, kus võistelda. Kindlasti üks paremaid kohti talveralli pidamiseks. Pole paremat kohta, kus on nii palju lund ja samuti need teed.. neil on iseloomu. Suur kummardus korraldajatele - see ralli väärib kindlasti kohta MM-kalendris."

Autoralli MM-sari jätkub 22.-25. aprillil Horvaatia ralliga.