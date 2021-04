Vähe testinud Tänak Sanremo rallist: iga läbitud kilomeeter on tähtis

Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja teenisid veebruris oma teise MM-etapivõidu Hyundais, kui triumfeerisid Rovaniemi lähistel sõidetud Arktika rallil. Avaetapil Monte Carlos katkestama pidanud eestlased tõusid võiduga MM-sarjas viiendale kohale.

"Talverallid on tingimuste tõttu MM-kalendris alati väga spetsiifilisteks ja ei näita ülejäänud hooaega silmas pidades masina tõelist potentsiaali," rääkis Tänak Autospordile. "Muidugi on tiim teinud suurepärast tööd ja peab olema uhke, et Toyotat võideti Soome teedel. Protsentuaalselt on asfaldirallisid tänavu MM-sarjas palju rohkem, seega on tähtis, et esineksime Horvaatias hästi."

Horvaatias sõidetakse 22.-25. aprillil, viimati kuulus täielikult asfaldil sõidetud ralli MM-sarja 2019. aastal, kui Tänak võidutses Saksamaal. Asfaldil sõidetakse tänavu veel Belgias, Kataloonias ja Jaapanis. Tunnetuse taastamiseks osalevad Tänak - Järveoja sellel nädalavahetusel Sanremo rallil.

"Koroonaperioodil oleme saanud väga vähe testida, seega on iga autos läbitud kilomeeter tähtis," tõdes Tänak. "Sanremo teed ei ole Horvaatiale väga sarnased, seega üritame lihtsalt asfalditunnetust saada."