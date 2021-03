JWRC arvestuses maailmameistriks kroonitud rootslane liitus M-Spordiga

Peale Horvaatia rallit ootab Kristenssoni ees võidusõidud Portugalis, Eestis, Soomes, Belgias ja Hispaanias. Mullu võitis rootslane juunioride WRC arvestuses neljast võistlusest kolm, tõestades kiirust nii asfaldil, kruusal kui lumel. Sel hooajal on Kristenssonil uus kaardilugeha David Arhusiander.

"Olen õnnelik ja tänulik, et M-Sport mulle sellise võimaluse andis," ütles Kristensson pressiteate vahendusel. "Peale juunioride WRC arvestuses maailmameistriks tulemist olen oma meeskonnaga kõvasti tööd teinud, et leida selleks hooajaks võimalusi edasi minna. Olen oma koostööpartneritele ääretult tänulik, et nad võimaldavad mul elada unistuste elu."

M-Spordi direktor Malcolm Wilson lisas: "Me oleme peaaegu kaks aastakümmend pühendunud noortele ja talendikale rallisõitjatele võimaluse andmisele maailma kõrgeimal tasemel. Viimastel aastatel on JWRC klass olnud oluliseks hüppelauaks sel teel. Ootan põnevusega, et näha, milleks Tom on võimeline. On aeg tema oskuseid edasi arendada."

Horvaatia ralli peetakse 22.-25. aprillini.