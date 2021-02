Tänak osutas, et võit võeti Toyota koduhoovis

"Kui sa tuled uuele rallile, siis kunagi ei tea, mida täpselt oodata. Tulime sel nädalalõpul Toyota kodumaale ja arvasime, et nad on väga tugevad. Pinge oli peal ja teadsime, et võitlus kujuneb väga keeruliseks," lausus Tänak finišiintervjuus.

"Lõpuks tegime väga hea nädalalõpu - midagi väga paljut ei juhtunud, vaid üks viga eile. See on imeline koht - kindlasti üks paremaid kohti, kus talverallit pidada. Eriti eile, see oli nii nõudlik. Ma arvan, et teist korda siia tulla oleks palju nauditavam, eriti siis, kui tead, kuhu lähed."

Teiseks jäänud Rovanperä tunnistas, et soovis tegelikult võidu nimel heidelda. "Ma tegin vea ja meil ei jätkunud optimaalset kiirust. Sõitsin kogu nädalalõpu maksimumi peal. Minu ja Jonne [kaardilugeja Halttuneni] poolt oli suurepärane nädalalõpp. Tegime kõikvõimaliku ja oleme teise kohaga rahul."

Ka teist etappi järjest kolmandana lõpetanud Neuville'il polnud põhjust pettuda. "Ma olen nädalalõpuga rahul, eriti arvestades meie probleeme. Ei tasu unustada, et olime stardijärjekorras kolmandad," lausus belglane.

Arktikasse MM-sarja üldliidrina tulnud Sebastien Ogier (Toyota) pidi sõitma reedel ebamugaval juhtpositsioonil ega leidnud õiget kiirust ka hiljem. Laupäeva õhtul lõpetas ta hanges ja ainus punkt tuli punktikatse viienda koha eest.

"Siin on ilus koht, kus rallit sõita. Loomulikult esimesena teel olles nii ei ole, aga see on autoralli MM," lausus prantslane.