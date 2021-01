Greensmithist sai M-Spordi esisõitja, Suninen teeb kaasa pool hooaega

24-aastane Greensmith ja tema kaardilugeja Elliott Edmondson osalevad M-Spordi Ford Fiesta WRC-ga kõigil MM-kalendrisse kuuluvatel rallidel. Mullu jäi tema parimaks tulemuseks Türgis saavutatud viies koht.

Monte Carlos lööb teise M-Spordi sõitjana kaasa Teemu Suninen, kelle teed läksid hiljuti lahku senise kaardilugeja Jarmo Lehtineniga. Sel aastal võtab 26-aastane soomlane M-Spordi teise WRC masinaga osa valitud MM-etappidest, nagu ka 25-aastane prantslane Adrien Fourmaux, kes teeb Ford Fiesta Rally2-l samas kaasa täispika WRC2 hooaja.

"Olen äärmiselt uhke, et saan M-Sporti esindada ja äärmiselt tänulik võimaluse eest kaasa lüüa täispikal MM-hooajal. Unistasin sellest juba väikese poisina ja ei jõua uut hooaega ära oodata," kirjutas Greensmith sotsiaalmeedias.

Our striking 2020 livery will also be carried forward to 2021, albeit with a few subtle changes - a new roof motif prominent amongst these changes and extending the popular design with further flashes of blue #WRC #MSPORTERS pic.twitter.com/hA8P9LM2DD