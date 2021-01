Tänak: Kui M-Sport peaks Monte Carlo rallist eemale jääma, poleks see aus

Suurbritannias tegutsev M-Spordi rallitiim ja teised ralli MM-sarja kuuluvad britid ootavad Prantsusmaa valitsuselt luba riiki siseneda, see on aga koroonapandeemiast tingitud reisipiirangute tõttu küsimärgi all.

DirtFish küsis 2019. aasta maailmameistrilt Ott Tänakult, mida eestlane arvaks sellest, kui M-Spordil keelataks riiki siseneda. "See ei oleks aus," vastas Tänak. "MM-sarjas peavad osalema kõik võistkonnad ja kui üks neist ei saa poliitiliste regulatsioonide tõttu seda teha, poleks see õige. Tean, et selle teemaga tegeleb palju inimesi ja loodetavasti saavad nad asjad korda."

Prantsusmaa valitsuse otsust ootab näiteks ka Toyota piloodi Takamoto Katsuta kaardilugeja Dan Barritt. "Mina olen valmis," rääkis Barritt portaalile. "Lennud on broneeritud ja nüüd ootame lihtsalt otsust. Kui võimud ütlevad, et meil on ohutu reisida, siis reisime."

"Pean tänama kõiki inimesi, kes sellega tegelevad. WRC promootor, FIA, ralli korraldajad - nad annavad endast kõik, et saaksime osaleda ja mõistagi ei taha keegi Monte Carlo rallist eemale jääda," lisas Barritt.