Zahovaiko kordusmängu eel: kolmandat kohtumist ei tule, keegi ei andesta

FCI Levadia pidas võiduka võõrsilmängu Rootsi kõrgliiga möödunud aasta neljanda klubi Göteborgiga teisipäeval ning on pärast seda saanud nii puhata kui treenida. Mängijad on saanud juurde tubli annuse enesekindlust

"Mängijad said pärast viimast mängu kolm vaba päeva ja me oleme saanud neli päeva selleks mänguks hästi valmistuda. Mängijad on teravad, heas tujus ja näljased," kinnitas Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko.

"Kindlasti annab juurde panna, kunagi ei ole midagi perfektset," tõdes pressikonverentsil Levadia kapten Rasmus Peetson. "Ma arvan, et meil on väga hea distsipliin, tööeetika ja väga lõbus olemine. Ma arvan, see on kõige alus. Kõik tulevad rõõmsa näoga trenni ja lähevad sealt väsinuna, samamoodi rõõmsa näoga tagasi."

Levadia loots annab endale aru, et avamängu edu on siiski napp ning edasi järgmisse ringi saamiseks tuleb kodus endast kõik välja panna.

"2:1 meie kasuks antud hetkel ei tähenda suurt midagi, Euroopa jalgpallis kohe kindlasti mitte. Meie jaoks algab kõik null-nullist ja kodus me tahame kindlasti pakkuda tugeva esituse, sest me teame, et see tuleb väga nõudlik mäng," sõnas Zahovaiko. "See on meie teine kohtumine nendega, kolmandat ei tule, keegi meile ei andesta ega anna mingeid võimalusi. Seega on homne mäng meie jaoks äärmiselt oluline ja tahame mängida ligilähedast mängu, mida mängisime seal."

FCI Levadiat saab neljaapäeval kohtumises Göteborgiga toetada Tallinnas A Le Coq Arenal, mäng algab kell 19.30.