Pühapäeval selguvad Eesti käsipalli karikasarja finalistid

Kahest vastasseisust põnevam seisab kahtlemata ees Tapal, kuigi kodumeeskond pole Kehrat võitnud juba aastaid. Tänavu kohtutakse neljandat korda ning kolm eelmist mängu kallutas Kehra enda kasuks. Sealhulgas kaks just Tapa spordihoones, ent viimati ehk kuu aega tagasi oli kehralaste edu minimaalne, 27:26.

Tapal mitu põhimeest puudu, Kehral naaseb Janar Mägi

"Kehral on nii kvaliteeti kui ka jõudu palju, aga oleme juba hambaid näidanud. Viimati ei jäänud palju puudu viigist või võidust. Töötame tõsiselt ja luban, et Kehral ei saa kerge olema. Meil on küll vigastusega eemal Artur Morgenson ja Aleksander Oganezov, aga pink on pikk ning küll me lahendused leiame," sõnas Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

Tapa pole veel kunagi jõudnud Eesti karikafinaali ning viimati esineti nelja parema seas kaheksa aastat tagasi, 2012. aastal. "Näen treeningutel, et mängijad on väga motiveeritud. Kui varem võis jõulueelsetes trennides näha juba süldilaua peale mõtlemist, siis nüüd ollakse keskendunud," teatas tapalaste kogenud juhendaja.

"Loosiga kodusaali saamine oli kahtlemata hea, aga kahjuks ei pääse rahvas saali. Nagu paljud on öelnud, Tapal on publik kui seitsmes väljakumängija. Seekord peame siis kuuega hakkama saama, aga igal juhul tahame järgmist mängu Põlvas mängida," vihjas Koppelmann teisele poolfinaalile, mille võitja kodusaalis finaal toimub.

"On päris selge, et tuleb raske mäng, eriti veel Tapal. Peame algusest peale valmis olema ja vastasele selgeks tegema, mis plaanid meil on. Kui vaja süstime mängijatesse karikanälga, aga loodame, et nad mõistavad isegi, kui tähtsa mänguga on tegu. Vigastusest naasva Janar Mägi näol on meil õnneks jälle üks käik juures," rõõmustas kümnekordse karikavõitja Kehra peatreener Mart Raudsepp.

Musting vastast ei alahinda, Lepp jääb realistiks

Põlva Serviti on ainus poolfinalistidest, kes pidi teel nelja hulka kaks vastast alistama. Eelringides oldi kahel korral üle nii Viljandi HC-st kui Tartu Ülikoolist. Raasiku/Mistraga on karikakaitsja sel hooajal kaks liigamängu pidanud ning mõlemas ülikindla võidu saanud – numbritega 30:17 ja 40:17.

"Alahindama me vastast ei lähe, ehkki saime loosiga madalaima asetusega tiimi. Raasikul on koosseisus kogemust ja kvaliteeti küllaga, meie peame keskenduma siiski oma tegemistele. Mänge ja koormust on sel aastal kõvasti saadud, aga usutavasti on peale Henri Sillaste ja Alfred Timmo kõik karikamängudeks rivis," lausus Serviti peatreener Kalmer Musting.

Raasiku/Mistra tuli veerandfinaalis välja avamängu neljaväravalisest kaotusest ja alistas HC Tallinn 2 korduskohtumises 27:21. Meistriliigas pole Raasiku debüüthooajal punktiarvet veel avanud ja vastas on vaid võite tunnistav Serviti. Meeskonna peatreener Jüri Lepp tunnistas, et jääb realistiks ning peab finaališansse väikesteks.

"Lähme lahingut andma ja väärikalt esinema, aga oleme erinevalt komplekteeritud. Tuleb au anda, sest arvatavasti on Servitil hetkel üks viimase kümne aasta paremaid koosseise Eestis. Treenime tõsiselt, järeleandmisi ei tee ja nagu sportlaste puhul tavaline, rikume osaliselt endil pühad ära," lisas Lepp muiates.

Eesti karikavõistluste poolfinaalid ja kohamängud:

27.12. kell 14 SK Tapa/N.R. Energy – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Tapa Spordikeskuses)

27.12. kell 16 Põlva Serviti – Raasiku/Mistra (Mesikäpa hallis)

29.12. kell 19 Finaal (Serviti – Raasiku/Mistra paari võitja kodusaalis)

29.12. kell 19 Pronksimäng (Serviti – Raasiku/Mistra paari kaotaja kodusaalis)