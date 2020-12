Tšehhis mängiv Martin Grištšuk: olen päris rahul

See, et Tšehhi klubi HC Dukla eurosarjas just Põlva Servitiga kokku loositi, valmistas Martin Grištšukile rõõmu. Nimelt veetis ta veel Eestis mängides kolm hooaega Serviti meeskonnas.

Mulluse hooaja eel siirdus 23-aastane ja 195 sentimeetri pikkune Grištšuk aga Duklasse. Paremsisemise praegune meeskond on nimekas, sest Dukla ajalugu kaunistavad kolm Euroopa meistrite karikat. Minevik tähendab seda, et klubi eesmärk ei saa olla väiksem kui Tšehhi meistritiitel.

"Olen päris rahul, seal on päris palju võistkondi, mis mängivad heal tasemel – saame kogu aeg sellised vastastiimid, kellega on raske mängida," rääkis Grištšuk. "Põhiroll on ikka ainult rünnakul, aga trennides olen kogu aeg kaitses, treener valmistab mind kaitsemänguks."

Ka mängudes Põlva Serviti vastu oli näha, et Tšehhi käsipall on stiililt väga jõuline. Viskekohti otsitakse peamiselt tagant. Ääri ja joont liiga palju ei kasutata. "Seal lasevad kohtunikud rohkem kontakti mängida, lubatakse raskemini mängida," rääkis Grištšuk.

Grištšuk on üks nendest sportlastest, kes isiklikult läbi põdenud ka koroonaviiruse. Pikemaid komplikatsioone see talle aga kaasa ei toonud. Eurosarjas langes Dukla küll konkurentsist, kuid kohalikel meistrivõistlustel on kehva hooaja alguse järel tõustud neljandaks.