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Kehra pani Tapa vastu viimasel veerandil oma paremuse maksma

Käsipall
HC Kehra - SK Tapa
HC Kehra - SK Tapa Autor/allikas: Joonas Kuuskla / HC Kehra
Käsipall

Eesti meeste käsipalli meistriliigas läksid teisipäeval vastamisi SK Tapa ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, kes läksid kohtumisele vastu positiivsete emotsioonidega, olles eelmisel nädalal kindlustanud pääsu Eesti karikavõistluste finaalturniirile. Kehra võitis kohtumise 28:24.

Meistriliigas viiendal kohal paiknev SK Tapa alustas kohtumist suurepäraselt ning juhtis juba viie minuti järel 5:0. Seejärel hakkas aga kolmandal kohal olev HC Kehra vahet vähendama, jõudes 19. minutil Rasmus Eensaare viskest 8:8 viigini.

Külalised jätkasid head hoogu ja haarasid peagi kolmeväravalise edu ning võitsid poolaja 15:12. Teise poolaja alguses kasvatas Kehra küll korraks eduseisu neljale väravale, kuid Tapa ei olnud veel alla andnud. Andre Ansip tõi 39. minutiks tabloole viiginumbrid 17:17.

Kuigi järgmised minutid möödusid võrdses lahingus, siis viimasel veerandil suutsid külalised siiski oma paremuse maksma panna. Hannes Hapsalo üle 40-protsendiline tõrjeefektiivsus ja lai väravaviskajate ampluaa tõid Horizoni meestele lõpuks 28:24 võidu. Võitjate resultatiivseimad olid teisipäeval Martin Kikkas viie ning Timo Roomere, Maksim Tanner Mc Cauley ja Karl Kõverik nelja väravaga.

SK Tapa eest said Kaspar Padjus kirja kuus ning Trivo Vaigurand ja Marten Saar neli tabamust. HC Kehra tõusis selle võidu järel mõneks ajaks meistriliiga tabeli liidrite sekka, kuid vastastel on siiski mõned kohtumised vähem peetud.

Kolmapäeval võõrustab võiduta jätkav HC Viimsi/Alexela eurosarjast langenud Tallinna Mistrat ning nädala maiuspala ootab ees neljapäeval. Mesikäpa Hallis kohtuvad seni ainult võite tunnistanud Põlva Serviti ja Viljandi HC/LEONHARD WEISS.

Toimetaja: Anders Nõmm

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