Käsipallitreener Kalmer Musting uutest piirangutest: peaks uisud alla panema

"No ei tea, kuidas me hakkame tegema. Meid on suunatud õue. Täna on õue ikka päris keeruline minna. Peaks uisud alla panema. Kuidas teha kaheksa-, üheksa-, kümneaastastega? Mul on need grupid olemas. See on natuke masendav!" kommenteeris Musting ERR-ile.

"Pigem ikka hajutatud saalis, väiksema koosseisuga. Ilmastikuga keegi reaalselt ei arvesta. Me oleme praegu detsembrikuus ja väljas võib olla jää, mitte selline ilm, kus sa väljas millegagi tegeleda saaks. Ma arvan, et suured ülemused võiks natuke mõelda."

Koroonaviiruse leviku tõttu ei tohi alates käimasolevast nädalast sisetingimutes koguneda gruppidena näiteks spordisaalides ega huvikoolides. Lubatud on vaid individuaalne harjutamine.