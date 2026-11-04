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Portsmouth jätkas dramaatilisel moel vägevat hoogu

Jalgpall
Rocco Robert Shein.
Rocco Robert Shein. Autor/allikas: Portsmouth Football Club﻿/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislase Rocco Robert Sheini koduklubi Portsmouth sai Inglismaa esiliigas magusa võidu, alistades üleminutite väravate abil 3:1 Swansea City.

Sheini koduklubi on pärast 11. oktoobri 0:1 kaotust Southamptonile võitnud kuuest mängust neli ja viigistanud kaks, tabelis ollakse kümnendal real. Eestlane jäi kolmandat mängu järjest pingile ja on viimasest seitsmest kohtumisest kaasa teinud vaid ühes, kui oli Wolverhampton Wanderersi väljakul 53. minutini, vahendab Soccernet.

Erko Jonne Tõugjas jäi eelmise kolme täismängu järel samuti Halmstadi pingile, kui tema koduklubi kaotas Rootsi meistritiitlit jahtivale Uppsala Siriusele võõrsil 0:2. Halmstad on kolm vooru enne hooaja lõppu Rootsi kõrgliiga viimasel kohal, ent üleminekumängude koht, mida hoiab Matvei Igoneni koduklubi Degerfors, on kolme punkti kaugusel. Sirius tõusis võiduga taas tabeliliidriks ja edestab Hammarbyt kolme punktiga.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

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