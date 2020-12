Käsipalliliigas peetakse aasta viimased mängud

Tänavuse hooaja liigatabel on hetkel veel veidi ebaühtlane, sest neli Balti liigas osalevat Eesti meeskonda mängisid ette ära terve rea uude aastasse planeeritud kohtumisi. Alanud nädalal üritavad teistest neli mängu vähem pidanud Tallinn ja Raasiku/Mistra vähemalt pisut vahet vähendada.

Tallinn peab üheksa päeva sees viis mängu

Eriliselt töise nädala saab eurosarjas Ystads IF-i vastu heade esitustega kaks kaotust saanud Tallinn, kes peab viie päevaga kolm kohtumist. Kolmapäeval sõidetakse külla täiseduga tabeliider Servitile, laupäeval püütakse karikasarja veerandfinaalis tagasi võidelda seitsmeväravalisest avamängu kaotusest HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi vastu ja päev hiljem võõrustatakse Raasiku/Mistrat.

Tallinn on meistriliigas hetkel seitsmest mängust kogutud kuue punktiga alles neljandal astmel. Servitiga kohtuti tänavu septembris ja jäädi kodusaalis alla 19:23. Samas on Tallinn viimane kodumaine vastane, kes põlvalastest jagu saanud. See toimus tänavu 27. jaanuaril, mil pealinlased said 24:23 võidu.

"Karm ja samas väga oluline nädal ootab meid ees. Tähtsaim mäng on kahtlemata laupäevane karikalahing Kehras ja liigamängu Servitiga vaatleme kui selleks ettevalmistust. Põlvalased näitasid laupäeval eurosarjas väga head käsipalli, aga meiegi oleme tasapisi paremaks läinud," hindas Tallinna peatreener Risto Lepp.

"Siiani oleme alati euromängudest häid emotsioone saanud ja loodame, et need aitavad meid nüüdki. Kehraga alustame miinus seitsme pealt, aga Ystadiski mängisime kuueväravalise kaotuse viie minutiga tagasi. Tänapäeva kiires käsipallis võib kõike juhtuda ja kindlasti kavatseme võidelda edasipääsu eest," sõnas Lepp.

Jüri Lepp: varem või hiljem me selle nulli tabelist pühime

Raasiku/Mistra pole seitsme mänguga meistriliigas veel punktiarvet avanud, küll aga jõuti karikavõistlustel poolfinaali. Sel nädalal avaneb kaks võimalust tabelist nulli pühkimiseks, kui kohtutakse kodus Viljandi HC ja võõrsil Tallinnaga. Viljandiga mängiti meeskonna liigadebüüdil septembris ja kaotati 18:25, Tallinnale jäädi mõned nädalad hiljem alla 24:29.

"Varem või hiljem me selle nulli sealt ära pühime," kinnitas Raasiku/Mistra peatreener Jüri Lepp. "Korralik töö selle nimel treeningutel käib ja poisid on tahtmist täis. Viljandil on hea noorte ja vanade kooslus ning nad on sel hooajal sammu edasi teinud. Mulkide kaitse murdmiseks peavad kõik meeskonnad vaeva nägema."

Eesti karikavõistlustel loositi ka poolfinaalpaarid. Erinevalt eelmisest aastatest ei toimu tänavu traditsioonilist finaalturniiri nelja parema osalusel. Koroonakriisi valguses otsustas Eesti Käsipalliliit kohtumised hajutada ning nii peetakse poolfinaalid, nagu ka pronksi- ja finaalmäng ühe võistkonna koduväljakul.

Poolfinaalides võõrustab Põlva Serviti Raasiku/Mistrat ning SK Tapa/N.R. Energy ootab külla Tallinna ja Kehra vahelise vastasseisu võitjat. Finaal ja pronksimäng peetakse esimesena toodud poolfinaali võitja ja kaotaja kodusaalis. Karikavõitja selgub detsembri lõpul, täpsed mängupäevad selguvad sel nädalal.

Selle nädala mängud Eesti meistriliigas:

16.12 19.00 Raasiku/Mistra – Viljandi HC

16.12 19.00 Põlva Serviti – Tallinn

20.12 17.00 Tallinn – Raasiku/Mistra

Eesti karikavõistluste viimane veerandfinaal:

19.12 18.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Tallinn (avamäng 30:23)