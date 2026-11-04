Kanada peaminister: Venemaal ja Valgevenel ei lubata juunioride MM-il osaleda

Kanada peaminister Mark Carney teatas teisipäeval, et Venemaa ja Valgevene hokikoondiseid ei lubata võistlustulle detsembris Edmontonis algavatel juunioride maailmameistrivõistlustel.

"Niikaua kui Venemaa ja Valgevene toetavad ebaseaduslikku, põhjendamatut ja kohutavat sõda Ukrainas, ei saa ükski nende riikide sportlastest Kanadas oma kodumaad esindada. Kui küsite konkreetselt [jäähoki] juunioride MM-i kohta, siis venelasi seal ei ole," ütles Carney.

Teisipäeva jooksul teatasid Soome, Rootsi, Norra, Läti, Tšehhi ja Taani jäähokiliidud, et boikoteerivad Venemaa hokikoondiste vastu mängimist. Jäähoki sünnimaa nii selget seisukohta veel ei võtnud: "Austame soomlaste, tšehhide, rootslaste ja teiste riikide otsuseid, kuid meie langetame oma otsuse ise," sõnas Carney.

Kanada välisminister Anita Anand, imigratsiooniminister Lena Metlege Diab ning spordiminister Adam van Koeverden teatasid teisipäeval ühisavalduses, et takistavad Venemaa ja Valgevene sportlastel ning ametnikel Kanadasse sisenemist juhul, kui nad soovivad võistleda oma riiklike sümbolite all.

"See meede ei ole suunatud Venemaa ja Valgevene rahvaste vastu, vaid selle eesmärk on takistada Venemaa ja Valgevene valitsustel kasutamast Kanadas toimuvaid rahvusvahelisi võistlusi propaganda vahendina," seisis avalduses. Valitsuse liikmed samas möönsid, et neutraalse staatuse saanud sportlased võivad siiski Kanadas toimuvatel rahvusvahelistel võistlustel osaleda.

Venemaa suursaadik Kanadas Oleg Stepanov süüdistas kanadalasi spordi ja poliitika kokku segamises. "On tõeliselt kahetsusväärne näha, kuidas peaminister Carney valitsus toob poliitika hokijääle. Sport, eriti noorte jäähoki, peaks keskenduma sportlikule meisterlikkusele, ausale konkurentsile ja noorte ühendamisele. Venemaa ja Valgevene mängijad kõrvale jättes kõrvaldab Kanada valitsus konkurentsist väga tugevad vastased. See võib olla suurepärane strateegia karika võitmiseks, aga spordi tõelise vaimu säilitamiseks mitte nii väga," kommenteeris Stepanov.

Suurtest hokiriikidest on venelaste ja valgevenelaste naasmist ainsana suure õhinaga tervitanud Slovakkia. "Milline väärtus on kuldmedalil, kui selle võitmiseks ei pea alistama venelasi, kes kuuluvad kahtlemata maailma parimate hulka," kirjutas laupäeval ühismeedias riigi peaminister Robert Fico.

Juunioride eliitdivisjoni maailmameistrivõistlused algavad Edmontonis 26. detsembril. Turniiril osalevad praeguse seisuga võõrustaja Kanada, tiitlikaitsja Rootsi, Soome, USA, Slovakkia, Saksamaa, Tšehhi, Šveits, Läti ja Norra.