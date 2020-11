Austraalia lahtiste toimumine sattus valitsus otsuse tõttu ohtu

Austraalia tenniseliidu tegevjuht, Austraalia lahtiste peakorraldaja Craig Tiley rääkis paar päeva tagasi Melbourne'i ajalehele Herald Sun, et plaan on korraldada nii ATP Cup kui ka ülejäänud Austraalia lahtiste eelturniirid samas osariigis ehk Victorias, et vähendada pandeemia ajal ringireisimist. Nüüd, kui paika on vaja panna tennisistide saabumise kuupäevad, on Austraalia valitsus plaanile pidurit tõmmanud.

Tenniseliit planeeris mängijad Victoria osariiki vastu võtta detsembri keskel, et nad jõuaksid enne ATP Cupi olla kaks nädalat karantiinis. Viimane tähendaks seda, et mängijatel lubatakse selle aja sees n-ö tennisemullis treenida ja võistelda. Meeste tennise katuseorganisatsiooni ATP sõnul vaadatakse seda plaani nüüd üle.

"Meid on teavitatud informatsiooniga, et tekkinud on uusi probleeme seoses mängijate ja võistkonnaliikmete vastu võtmisega," seisis ATP kirjas tennisistidele. "Me jätkame Austraalia tenniseliiduga koostööd, et kinnitada jaanuarikuu plaanid ning teavitame teid sellest nii pea kui võimalik. 2021. aasta hooaja algus on ebakindel, aga me näeme kõvasti vaeva, et pakkuda võistlejatele parimat kalendrit."

Austraalia Victoria osariigi peaminister Daniel Andrewsi sõnul ei ole isegi Austraalia lahtiste toimumine kuupäevadel 18.-31. jaanuar kindel. Eelkõige soovivad ametnikud vältida koroonaviiruse kolmandat lainet, sest Victoria osariik oli Austraalias koroonaviiruse teise laine keskpunkt, mistõttu määrati seal range karantiin ja inimesed tohtisid nelja kuu jooksul kodust lahkuda vaid äärmisel vajadusel. Nüüd pole juba 17 järjestikusel päeval ühtegi uut nakatunut tuvastatud.

Maailma teise numbri Rafael Nadali sõnul ei mängiks Austraaliasse hiljem saabumine eriti suurt rolli, kui mängijatel lubatakse mullis treenida.