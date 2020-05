Austraalia lahtiste pealik: järgmise aasta turniir võib küsimärgi alla sattuda

Austraalia lahtiste slämmiturniiri direktori Craig Tiley sõnul on tänavuse koroonaviiruse pandeemia tõttu kahtluse alla sattunud järgmise aasta võistlus. Isegi kui aasta esimene slämmiturniir peaks aset leidma, ei saaks sellest osa välismaalt tulevad poolehoidjad.

Tänavune tennisehooaeg peatati koroonaviiruse tõttu märtsi alguses, kuid enne seda jõuti jaanuaris pidada Austraalia lahtiste slämmiturniir. Prantsusmaa lahtised lükati aga pandeemia tõttu maist septembrisse ja Wimbledoni turniir tühistati sootuks. Sügisese US Openi saatus on veel lahtine.

Craig Tiley tunnistab, et koroonaviiruse mõjust ei pääse ka Austraalia lahtised. "Halvimal juhul jääb turniir ära," rääkis ta Austraalia meediale. "Parimal juhul saaksime turniiri korraldada mängijatega, kes meil õnnestub siia tuua kasutades karantiinitehnikaid. Tribüünidele pääseksid vaid austraallased."

Austraalias on koroonaviirus diagnoositud ligi 7000 inimesel. Praeguseks on haiged vähem kui 1000 inimest, surnuid on 96.