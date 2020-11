Lõppenud nädalavahetusel peeti selle hooaja viimane WTA turniir, mis tähendab, et edetabeli esiots rohkem ei muutu ja Eesti esireket Anett Kontaveit lõpetab aasta maailma 23. reketina.

Esikohal lõpetab austraallanna Ashleigh Barty, kes pärast koroonaviirusest tingitud võistluspausi ühelgi turniiril ei osalenud, kuid kuna viiruse tõttu muudeti punktisüsteemi, on tal kõik punktid säilinud ja seetõttu hoidis ta ka esikohta.

Teisena lõpetab rumeenlanna Simona Halep, kolmas on jaapanlanna Naomi Osaka, neljas ameeriklanna Sofia Kenin ja viies ukrainlanna Elina Svitolina. Hooaja viimase turniiri Linzis võitnud valgevenelanna Arina Sabalenka tõusis tagasi esikümnesse ja lükkas Serena Williamsi sealt välja – Sabalenka on nüüd kümnes ja Williams 11.

Kaia Kanepi paikneb edetabelis 101. real. Kanepi eesmärk on tagada koht Austraalia lahtiste põhitabelis ja praeguse seisuga on see sisuliselt kindel, aga igaks juhuks püüab ta sel nädalal punktilisa Las Palmases peetaval 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF-i turniiril.

Elena Malõgina on maailma edetabelis 563., Katriin Saar 968. ja Maria Lota Kaul 1248. kohal.