Kanepi pidas Las Palmases taas raske mängu, kuid pääses veerandfinaali

Esimese asetusega Kanepi sai jagu Argentina tennisistist Paula Ormaecheast (WTA 279.) tulemusega 6:4, 4:6, 7:5. Kohtumine kestis kaks tundi ja 31 minutit, mille jooksul servis eestlanna viis ässa ja tegi kolm topeltviga. Ormaecha ei servinud ühtki ässa, kuid tegi neli topeltviga.

Avaringis alistas Kanepi kahe tunni ja 23 minutiga belglanna Maryna Zanevska (WTA 258.) tulemusega 6:2, 4:6, 7:5. Veerandfinaalis läheb ta vastamisi kvalifikatsioonist alustanud tšehhitari Anastasia Zaryckaga (WTA 406.).

Kanepi eesmärk on tagada koht Austraalia lahtiste põhitabelis. Kuigi praeguse seisuga on see sisuliselt kindel, siis igaks juhuks püüab ta sel nädalal Las Palmases punktilisa.