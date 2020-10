Anett Kontaveit: kriitikat ja mahategemist on võib-olla liialt palju

Eesti esireketi Anett Kontaveidi jaoks on tänavune hooaeg lõppenud. Ehkki tennise maailma edetabelis 23. kohal paiknev eestlanna jõudis tänavu esmakordselt slämmiturniiril veerandfinaali, tunneb ta, et saab meedias sageli liiga suure kriitika osaliseks.

"Mul tuleb vaimne väsimus võib-olla peale siis, kui olen väga pikalt järjest turniire mänginud ja ma ei ole saanud kodus käia ja ennast vahepeal laadida. Kogu see rutiin on siis nii pikaks läinud ja ma ei ole nii värske ja terav, kui oleks tarvis. Aga ma tunnen, et see (vaimne valmisolek – toim.) on läinud kogu aeg paremaks," rääkis Kontaveit tennise mentaalsest poolest Vikerraadiole antud intervjuus.

"Saan paremini ja ma tahan paremini, aga kriitikat ja mahategemist on väga palju."

"Meil ei ole ju maailmas tennisisti, kes ainult võidaks. Mitte et ma oleks rahul selle kohaga, mis ma olen saavutanud – ma arvan, et ma saan paremini ja ma tahan paremini – aga kriitikat ja mahategemist on väga palju ja võib-olla liialt palju. Ma arvan, et võtan kriitikat hästi vastu, aga mingites kohtades on see liig või ei ole vajalik."

"Tähele paned sa seda (kriitikat – toim.) ikka. Ma arvan, et kõik inimesed panevad tähele, kui nende kohta midagi kirjutatakse. Loomulikult seda pole tore lugeda, aga ma ei tunne, et see minu tuju või sooritusi mõjutaks," arutles 24-aastane maailma 23. reket.

Kontaveit tunnistas, et tema spordialal on just vaimne pool see, mis sageli eraldab terad sõkaldest. "Tennis on väga vaimne [mäng], olen nõus. Ma ei tea, kas just 90%, aga kindlasti on väga vaimne. Samas peavad selleks ka füüsilised eeldused ja oskused olema. Võib-olla sellel kõrgel tasemel, kus paljudel on väga head füüsilised omadused, mängib vaimne osa veel suuremat rolli."

Kui tihti tuleb ette, et tennis paneb nutma? "Alles viimane turniir ma nutsin, aga pigem ma nutsin vanasti rohkem kui praegu. Praegu pigem väga harva. Võib-olla Pariisis [tänavustel Prantsusmaa lahtistel] korraks," rääkis Kontaveit. "Vahel [nutan] seda pettumust või tulemust välja, eriti suurtel slämmidel. Tahad, et iga turniir läheks hästi, aga eriti suurtel slämmidel on see pettumus suurem. Pariisis ma tundsin, et mu vorm oli parem kui see esimene ringi kaotus. Mul oli sellest kahju. Ma ei tundnud, et olin midagi tohutult valesti teinud."

"Aasta algus läks mul iseenesest väga hästi – ma jõudsin esimest korda suure slämmi turniiril Austraalias veerandfinaali. See oli tore saavutus."

Kuidas võtab Eesti esireket oma lõppenud hooaja kokku? "See aasta on viiruse tõttu väga keeruline olnud ja meil oli väga pikk paus, kus me üldse ei saanud mängida ja põhimõtteliselt ka tennisetreeninguid teha. Augustis algas kogu trall uuesti pihta. Eks ta on selline raske olnud – kõik see testimine ja vastuste ootamine oma toas. Me ei tohi üldse väljas käia. Aasta algus läks mul iseenesest väga hästi – ma jõudsin esimest korda suure slämmi turniiril (Austraalia lahtistel – toim.) veerandfinaali. See oli tore saavutus, enne kui see jama maailmas pihta hakkas," meenutas Kontaveit.

"Kõige rohkem oligi kahju sellest, et see pikk paus üldse tuli, sest mul oli küllaltki hea vorm," arutles Eesti esireket. "Olin Austraalias hästi mänginud ja tundsin, et mängin küllaltki head tennist ja minu hoog jäi seetõttu (pausi pärast – toim.) pidama – lihtsalt ei olnud turniire ega võimalik kuskile minna. Võib-olla vaimselt oli raske see kogu toas kinni olemine raske ja testimine tekitas stressi. See ei ole vaimselt lihtne, kui oled ainult väljakutel ja hotellitoas ja kuskil liikuda või käia ei või."

Millisena näeb Kontaveit enda tulevikku? "Ma arvan, et mul on täispotentsiaal veel saavutamata. Tunnen, et saan veel kõrgemale ja veel paremini ja see on see, millepärast ma väga kõvasti pingutan ja väga kõvasti vaeva näen, et võtta oma karjäärist täispotentsiaal välja."

"Hakkasin ühes Ameerika ülikoolis online'is õppima psühholoogiat, bakalaureust tegema. Sellega tegelen praegu päris palju."

Oma tennisevälist aega sisustab Kontaveit nüüd ka õpingutega. "Hakkasin ühes Ameerika ülikoolis online'is õppima psühholoogiat, bakalaureust tegema. Sellega tegelen praegu päris palju. Selle ülikooli nimi on Indiana University ja WTA-l on selle ülikooliga koostöö. Selle kaudu ma leidsin selle variandi, et saan läbi interneti seda teha."

Ülikooliõpingud Eesti esireketi profikarjääri küsimärgi alla ei sea. "Ma tahaks loota, et see just muudab mu hakkamasaamise platsil paremaks ja õpetab mind ennast paremini tundma ja paremini aru saama, kuidas mingi olukord mind reageerima paneb. Loodan, et see pigem tuleb mulle kasuks."

Ehkki Kontaveit oli antud üles ka novembris toimuval Linzi turniiril, on tema enda sõnul selleks aastaks võistlustega kõik. "Selleks aastaks on hooaeg läbi ja praegu on natuke kergem periood. Teen vähem trenni, mängin vähem tennist ja saan natuke puhata ja järgmine hooaeg juba uue hooga alustada."

"Mul on igapäevaselt trennid ja pean ka õppimisega tegelema. Loodetavasti ma saan detsembri keskel minna Austraaliasse, et valmistuda Austraalia lahtisteks ja eelnevateks turniirideks, aga see on veel kinnitamisel. Kõik sõltub olukorrast maailmas. Praegu on teadmatus suur. Novembrist kuni detsembri keskpaigani olen kodus."