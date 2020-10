Kanepi treener Indrek Tustit: Kaia mängis finaalis targalt

"Poolfinaalis tegi Kaia väga hea mängu. Täna oli esimene sett hea, sealt edasi olid mõned närvilisemad punktid. Ütleksin, et ta mängis hästi. Seal, kus vaja, mängis targalt, ei teinud rumalaid vigu ja hoidis palli mängus," kommenteeris treener ja füsioterapeut Indrek Tustit laupäevast finaali, milles Kanepi alistas 6:3, 6:3 endise maailma teise reketi Vera Zvonarjova, kellega Kanepi on muu hulgas kohtunud 2010. aasta US Openi veerandfinaalis, kirjutab Delfi Sport.

Kanepi siirdub nüüd kodumaale ning otsustab mõne aja pärast, kas tõmbab hooajale joone alla või läheb veel kindluse mõttes kuhugi mängima. Novembri keskel toimuvatest turniiridest on ta end üles andnud 25 000-dollarilise auhinnafondiga ITF-i mõõduvõtule Kanaaridel ning samal ajal 15 000 dollariga turniirile Viimsis Karulaugu keskuses, kuid kummalgi osalemine pole veel kindel.

"Nendele turniiridele üles andmise tähtaeg kukkus siis, kui siin käis alles teine ring," lisas Tustit.

Oma praeguse edetabelikohaga võib Kanepi Austraalia lahtiste põhitabelisse pääseda, aga ei pruugi. Seisu võivad veel muuta eelkõige USA-s toimuvad väiksemad turniirid.