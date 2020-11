Kanepi alustas turniiri Las Palmases raske võiduga

Kanepi alistas belglanna Maryna Zanevska (WTA 258.) kolmesetilises mängus tulemusega 6:2, 4:6, 7:5. Kaks tundi ja 23 minutit kestnud kohtmise jooksul servis eestlanna ühe ässa ja tegi kaks topeltviga. Belglanna samad näitajad olid vastavalt kaks ja viis. Kanepi on nüüd järjest võitnud kuus mängu, mäletatavasti võitis ta oktoobri lõpus ITF-i turniiri Istanbulis.

Teises ringis kohtub esimese asetusega Kanepi kas šveitslanna Conny Perrini (WTA 269.) või Argentina tennisisti Paula Ormaecheaga (WTA 279.).

Kanepi eesmärk on tagada koht Austraalia lahtiste põhitabelis. Kuigi praeguse seisuga on see sisuliselt kindel, siis igaks juhuks püüab ta sel nädalal Las Palmases punktilisa.