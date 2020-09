Korraldajad ei plaani Tokyo OM-ile pääsevate sportlaste arvu kahandada

Tokyo olümpiamängude korraldajad käisid reedel välja võimaluse, et järgmisel suvel toimuvate mängude edukaks läbiviimiseks vähendatatakse ametnike ja personali mahtu, kuid osalevate sportlaste arvu ei ole plaanis kahandada.

Tokyo OM pidi toimuma selle aasta suvel, kuid koroonapandeemia lükas mängud järgmisesse aastasse. Korraldajad ja Jaapani valitsus on sellest tulenevalt otsinud erinevaid võimalusi kulude vähendamiseks ja OM-i läbiviimiseks lihtsustatud kujul.

Korralduskomitee president Yoshiro Mori toonitas pärast kaks päeva kestnud videokonverentsi Rahvusvahelise Olümpiakomitee ametnikega taas, et olümpiamängud viiakse järgmisel suvel läbi igal juhul ning lisas, et kohtus riigi uue peaministri Yoshihide Sugaga, kelle sõnul on olümpia edukas läbiviimine valitsuse prioriteediks.

Mori sõnul võidakse Tokyo olümpiamängudega seotud ametnike, personali ja teiste inimeste arvu vähendada 10-15 protsendi võrra, samuti võib lüheneda periood, mille jooksul saavad sportlased kasutada treeningpaikasid.

Samas ütles korralduskomitee tegevjuht Toshiro Muto, et osalevate sportlaste arvu ei ole plaanis vähendada. Tokyo mängudele lubatud pealtvaatajate arvu ei ole veel arutatud, lisas Muto.