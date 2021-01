Tokyo kaalub taas eriolukorra kehtestamist, olümpiani 200 päeva

Koroonapandeemia tõttu 2020. aasta suvelt aasta võrra edasi lükatud Tokyo olümpiamängude alguseni on jäänud täpselt 200 päeva, aga viirus pole Jaapanist kadunud ning valitsus kaalub mitmes piirkonnas, nende seas Tokyos taas eriolukorra kehtestamist.

Esmaspäeval lisandus Tokyos 884 nakkusjuhtu ja ühtekokku on Jaapani pealinnas nüüd registreeritud 63 474 nakkusjuhtu. Kogu Jaapanis on pandeemia algusest saadik koroonaviirus diagnoositud enam kui 246 000 inimesel.

Väljaande Japan Times teatel ütles peaminister Yoshihide Suga, et valitsus kaalub Tokyo, Chiba, Kanagawa ja Saitama prefektuuris eriolukorra taaskehtestamist. Väidetavalt palusid kõikide nende prefektuuride juhid valitsuselt karmimate reeglite kehtestamist.

Haigestumiste hulk on juba 14 nädalat pidevalt kasvanud, 31. detsembril lisandus 4520 nakkusjuhtumit, mis on riigi rekord. COVID-19 seotud surmasid on Jaapanis registreeritud 3645.

"Isegi pühade ajal ei vähenenud nakatumiste hulk Tokyo piirkonnas," nentis Suga pressikonverentsil.

Samas kinnitas Suga, et Jaapan jätkab endiselt olümpiamängudeks valmistumist ja nende toimumine ohus ei ole, veebruaris loodetakse ka Jaapanis vaktsineerimisega alustada.

Tokyo olümpiamängud peaksid algama 23. juulil.