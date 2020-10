Martti Raju: hetkel näeb plaan olümpialastele kahenädalast karantiini

Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju teeb igapäevaselt tööd teadmisega, et Tokyo olümpiamängud järgmisel suvel toimuvad, aga need saavad ilmselt olema piirangute ja keeldude osas erilisemad kui kunagi varem.

Aasta võrra edasilükatud Tokyo suveolümpiani jääb ligemale üheksa kuud. Rahvusvaheline olümpiakomitee pole seni andnud ühtegi tähtaega, millal mängude läbiviimine lõplikult kinnitada, aga on julgustanud nii korraldajaid kui erinevate riikide olümpiakomiteesid ettevalmistustöödega jätkama. Jaapanis ja Tokyos on vastumeelsus olümpia läbiviimisele tasapisi kasvanud ja see on tingitud olukorrast maailmas. ROK soovib mängud läbi viia, arvestades maailmas ja Jaapanis kehtestatud reeglitega.

"Hetkel laual olev variant näeb ette olümpiale sõitjatele kahenädalase karantiini. Küll üritatakse seda teha kas olümpiakülas või eellaagrites suletud mullis. Ehk trenni saab teha ja olla, samuti aklimatiseeruda," lausus EOK spordidirektor Martti Raju ERR-ile.

"Kaasnevad pidev testimine ja kõik muud piirangud: suhtlemine välismaailmaga, sugulaste ja fännidega on selgelt piiratud. Sellise teadmisega kavatsetakse olümpiat läbi viia."

Raju sõnul on Tokyo olümpiale kvalifitseerumise põhimõtted ja tingimused jäänud samaks, aga veel jagamata pooled kohad selguvad lihtsalt 2021. aasta esimeses pooles. Eesti delegatsiooni suuruseks prognoosib Raju 30-35 sportlast, kümme kohta on juba olemas. Pääsu Tokyo olümpiale on taganud neli kergejõustiklast eesotsas Magnus Kirdi, Tiidrek Nurme ja kahe kümnevõistlejaga, samuti kaks jalgratturit, maadlejat ja purjetajat.

"Kui täna on meil kümme kohta, siis mitteametlikult veel kümme. Kui lisada alad, mis on seotud reitingutega nagu sulgpall või tennis, samuti ujumises jagatavad kohad," kommenteeris Raju.

"Kui need kõik kokku lüüa, siis Tokyosse sõidab suurusjärgus 30-35 sportlast või kuni 40. Sõltub suurtest aladest. Kui nimelise ülesandmise tähtaeg saab olema 5. juuli, siis on selge, et sinnamaani on kõik võistlused, kvalifikatsiooniturniirid ja reitingud veel avatud. Sinnamaani annab kohti veel jagada."

Raju sõnul on sportlastel vara teha plaane, millal olümpialinna sõita või kuidas logistika korraldada, sest kõik muutub päevade ja nädalatega. Õige aeg selleks on ilmselt alles järgmisel kevadel.