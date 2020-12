Tokyo olümpia eelarve on kasvanud juba 13 miljardi euroni

Värskeim kulu tähendab, et olümpiamängude korraldamine läheb maksma üle 13 miljardi euro, mis on algse eelarvega võrreldes 2,3 miljardi euro võrra suurem kogumaksumus. Sellest tulenevalt võib Tokyo mängudest saada kõigi aegade kallim olümpia, kirjutab BBC.

"See, kas olümpia eelarve on suur või mitte, sõltub sellest, millise nurga alt asja vaadata," kommenteeris Tokyo 2020 korralduskomitee juht Toshiro Muto. "Seda võib vaadata pelgalt kulude perspektiivist, aga ka pikaajaliste investeeringute vaatenurgast. Ainuüksi hinnasilti vaadates pole mängude korraldamine mõistlik, ent seda saab vaadata ka positiivse ja tulevikku vaatava investeeringuna."

Rakendatavate koroonaviiruse tõkestamise meetmete raames rajatakse olümpiaküladesse nakatumise tõrjekeskused, samuti plaanitakse sportlaseid regulaarselt testida ja keelata tribüünidel kaasa elamine.

Jaapani ringhäälingu NHK eelmisel nädalal läbi viidud küsitluse kohaselt ei toeta enamik jaapanlasi mängude korraldamist järgmisel aastal, pooldades kas olümpia edasilükkamist või suisa ärajätmist. Tokyo 2020 korraldajad on aga rõhutanud, et suurvõistluse võõrustamine pandeemia tingimustes on siiski võimalik ning et mänge rohkem edasi ei lükata.

Tokyo suveolümpiamängud peetakse 2021. aastal, kuupäevadel 23.07–08.08.