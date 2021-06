Jaapanis tõstetakse OM-i eel spordisündmustele lubatud pealtvaatajate arvu

Jaapani valitsus plaanib spordisündmustele lubada kehtivate eriolukorra meetmete lõppemisel pealtvaatajatena kuni 10 000 inimest. See annab lootust ka fännide lubamiseks olümpiamängudele ja paraolümpiamängudele.

Kolmapäeval teatas Jaapani majandusminister Yasutoshi Nishimura, kes on ühtlasi ka riigi koroonavastase võitluse juht, et neil on plaanis muuta spordisündmustele lubatud inimeste arvu.

Nishimura sõnul plaanib valitsus pealtvaatajate arvu tõsta vastavalt kas 10 000 inimeseni või 50-protsendilise täituvusnõudeni. Seni kehtinud piirangute järgi võis olla spordisündmustel kuni 5000 pealtvaatajat ja sellest suurematel spordiareenidel kehtis 50-protsendiline täituvusnõue.

Juuni lõpus tehakse otsus ka selle kohta, kas Tokyo OM-ile lubatakse kohalikku publikut või mitte. Selge on see, et välismaalt pealtvaatajaid olümpiamängudele ei lubata.