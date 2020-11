ROK: Sportlaste olümpiaküla peab olema kõige ohutum koht Tokyos

ROK-i president Thomas Bach ning mitmed teised ametnikud, kaasa arvatud Coates, on sellel nädalal mängude korraldajatele toetuse väljendamiseks viibinud Tokyos. Edasi lükatud suveolümpia peaks algama järgmise aasta 23. juulil.

Tokyosse oodatakse enam kui 11 000 sportlast, millele lisandub hiljem veel tuhandeid paralümplasi. Suurem osa neist viibib võistluste ajal olümpiakülas.

"Peame tagama, et olümpiaküla oleks Tokyo kõige ohutumaks paigaks," rääkis Coates kolmapäeval. "Sportlastel peab olema kindlus, et see on ohutu."

Järgmisel suvel on tavapärasest erinevaks see, et sportlased ei saa olümpiakülas viibida pikemat aega või kogu OM-i vältel. "Kui sportlaste võistlused lõppevad, on neil üks-kaks päeva aega ja siis peavad nad koju minema," selgitas Coates.