Thiem võttis ATP finaalturniiril mulluselt võitjalt magusa revanši

Thiemil kulus vastase alistamiseks kaks tundi ja 18 minutit. Avasetis oli austerlasel kolmel korral võimalus Tsitsipase serv murda, kuid kõik need jäid realiseerimata. Kiire lõppmängu järel õnnestus Thiemil siiski mängu juhtima minna. Teises setis kaotas austerlane punkti oma pallingul seisul 1:1 ning jäi seejärel 1:3 kaotusseisu. Kuna Thiemil ei õnnestunud enam vastu murda, siis viis kreeklane mängu otsustavasse setti.

Kolmandas setis asus US Openi võitja 3:0 juhtima. Kreeklasel avanes viiendas geimis võimalus vastu murda, kuid Thiem suutis selle lõpuks siiski enda kasuks pöörata. 6:3 seti ja ühtlasi kogu mängu võidu teenis austerlane teise matšpalliga.

"Ma olen viimase nelja aastaga aru saanud, kui tähtis on sellel turniiril esimesed kohtumised. Ideaalse stsenaariumi järgi on olulisim võita esimene matš. Ma olen väga õnnelik, et sain sellega hakkama," ütles Thiem mängujärgses intervjuus.

Teisipäeval lähevad Thiem ja Tsitsipas vastamisi Rafael Nadali ja Andrei Rjubloviga, kes kohtuvad pühapäeva õhtul omavahel.

Alagrupp London 2020: Rafael Nadal, Dominick Thiem, Andrei Rjublov, Stefanos Tsitsipas.

Alagrupp Tokto 1970: Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Diego Schwartzma.