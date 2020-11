Schwartzman vajab finaalturniirile pääsemiseks veel üht võitu

Pariisis 6. asetatud Schwartzman (ATP 9.) oli kolmandas ringis kindlalt 6:1, 6:1 parem noorest hispaanlasest Alejandro Davidovich Fokinast (ATP 63.), kes polnud kunagi varem Mastersil nii kaugele jõudnud.

ATP aastalõputurniirile pääseb hooaja kaheksa paremat mängijat, praeguseks on selgunud seitse meest ja lahtine on vaid üks koht, millele on peapretendent just Schwartzman. Pariisis veerandfinaali jõudmisega lõpetas Schwartzman kanadalase Milos Raonici lootused, nüüd on tema ainus ohustaja hispaanlane Pablo Carreno Busta. Schwartzman kindlustab koha finaalturniiril, kui jõuab vähemalt poolfinaali või kui Carreno Busta ei võida Pariisi turniiri.

Schwartzman pole kunagi varem aastalõputurniiril mänginud.

Pariisis läheb ta veerandfinaalis vastamisi 3. asetatud venelase Daniil Medvedevi (ATP 5.) ja 16. paigutusega austraallase Alex de Minauri (ATP 25.) vahelise kohtumise võitjaga.

"Vahet pole, kummaga neist mängin, kindlasti tuleb raske matš," arvas Schwartzman. Nad liiguvad mõlemad hästi ja on ka kaitsemängus head. Aga kavatsen anda endast kõik, et finaalturniirile pääseda."