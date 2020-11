Matšpalli päästnud mullune võitja vältis õnnetut statistikat

Mullune ATP aastalõputurniiri võitja Stefanos Tsitsipas (ATP 6.) alistas kolmesetilises kohtumises Andrei Rubljovi (ATP 8.), mis tähendab, et varasemas kohtumises võidutsenud Dominic Thiem (ATP 3.) pääses poolfinaali.

Alates 2006. aastast ei ole eelmise aasta võitja alustanud ATP aastalõputurniiri kahe kaotusega ning Tsitsipas keeldus sellise statistika enda õlgadele võtmist. Kreeklane sai Rubljovist jagu ligi kahetunnise kohtumise järel 6:1, 4:6, 7:6 (6).

Otsustava seti kiires lõppmängus päästis Tsitsipas enne veel ühe matšpalli, kui endale oma teisel matšpallil võidu vormistas.

"Uskumatu matš mõlemalt. Me näitasime rahvale kvaliteetset tennist. Õnneks tasus kogu energia mängu panemine end ära ja olen väga õnnelik, et ma ei andnud alla, kui Rubljov matšpalli sai ja suutsin end kokku võtta," rääkis Tsitsipas mängujärgses intervjuus.

Tsitsipas mängis kolm setti ka avamängus Thiemi vastu, kuid siis pidi 22-aastane kreeklane tunnistama vastase paremust. Austerlane võitis tulemusega 7:6 (5), 4:6, 6:3. "Võimalus mängida järjest nii kõrgetasemelisi mänge arendab mind. Ka tänane matš õpetas mulle palju. Vaatamata võidule tunnen, et siin on veel palju ruumi paremaks saamiseks. Ma olen kindel, et sellise suhtumisega võin ma kaugele jõuda," lisas Tsitsipas.

Kolmapäeval peavad teisi kohtumisi Tokyo 1970 nime kandev alagrupp. Kaks aastat tagasi meeste tennise aastalõputurniiri võitnud sakslane Alexander Zverev (ATP 7.) kohtub debütant Diego Schwartzmaniga (ATP 9.) ning maailma esireket Novak Djokovic läheb vastamisi venelase Daniil Medvedeviga (ATP 4.).