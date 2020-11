Tunamullune võitja säilitas ATP finaalturniiril edasipääsulootuse

23-aastane maailma seitsmes reket oli kaks tundi ja 15 minutit kestnud matši järel Tokyo 1970 nime kandvas grupis argentiinlasest üle 6:3, 4:6, 6:3.

Et avavoorus kaotas Saksamaa esinumber venelasele Daniil Medvedevile ja ees ootab kohtumine maailma esireketi Novak Djokovici vastu, teadis Zverev, et edasipääsulootuste säilitamiseks on kolmapäevane matš kahtlemata vaja võita.

"See mäng oli kindlasti palju parem kui esmaspäevane," rääkis Zverev võidu järel. "Diego on väga hea vastane ja ta väärib siin olemist. Kergeid mänge siin polegi, aga reedene Novaku vastu on neist kõige raskem. Mõtlen nii, et kõik mängud on vaja võita, muidu langen konkurentsist."

Djokovic ja Medvedev mängivad Tokyo grupis kolmapäeva hilisõhtul.