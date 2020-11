Tiitlikaitsja alistanud Nadal jõudis finaalturniiril nelja parema sekka

Nadal võitis veidi üle kahe tunni kestnud matši 6:4, 4:6, 6:2.

London 2020 nime kandvast alagrupist pääses esimesena edasi tänavune US Openi võitja Dominic Thiem (ATP 3.), kes lõpetas alagrupiturniiri kaotusega debütant Andrei Rubljovile (ATP 8.) ning Nadal teisena, mis tähendab, et mulluse võitja Tsitsipase jaoks on turniir lõppenud.

Nadalile on see kuues kord aastalõputurniiril poolfinaali jõuda. Varem on ta vaid kahel korral finaali pääsenud, aga see on üks suurtest turniiridest, mida ta pole kunagi võitnud.

Tokyo 1970 alagruppi juhib mõlemad senised mängud võitnud Daniil Medvedev (ATP 4.), kes läheb alagrupi viimases matšis vastamisi esimest korda finaalturniirile pääsenud Diego Schwartzmaniga (ATP 9.), kel seni võiduarve avamata. Edasipääsu nimel heitlevad viiekordne ATP aastalõputurniiri võitja, maailma esireket Novak Djokovic ja tunamullune võitja Alexander Zverev. Alagrupi võitja Medvedev läheb poolfinaalis vastamisi Nadaliga ja teisena edasi pääseja Thiemiga.

Alagrupid kannavad tänavu selliseid nimesid – Tokyo 1970 ja London 2020 – seetõttu, et sel aastal peetakse finaalturniiri 50. korda. Ühtlasi toimub see viimast korda Londonis, järgmisest aastast kolib aastalõputurniir vähemalt 2025. aastani Torinosse.