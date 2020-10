Rahvusvaheline meedia: Belgia MM-ralli jääb ära

Ralli korraldajatele lähedal olev allikas kinnitas võistluse ärajäämist ralliportaalile Dirtfish. "Viimaste päevade arengute valguses tundus see vältimatuks sammuks. See ei teinud otsust aga lihtsamaks, sest see on Belgia rallile suur hoop. Peame praegu mõtlema inimestele ja maailm ei keerle ralli ümber," rääkis allikas Dirtfishile.

"Koroonaviiruse teine laine on Euroopat rängalt tabanud ja seetõttu on loogiline, et kõik avalikud kogunemised keelustatakse," kirjutab Prantsusmaa mootorispordiportaal Planetemarcus.

Sellisel juhul lõppeb ralli MM-sarja hooaeg seega detsembri alguses toimuva Monza ralliga. Belgia ralli ärajätmine tähendaks seda, et MM-sarja üldliider Elfyn Evans alustab otsustavat rallit 14-punktilise eduga Sebastien Ogier' ning 24-punktilise eduga Thierry Neuville'i ees. Neljandal kohal olev Ott Tänak peaks tiitli kaitsmiseks viimaselt etapilt koguma 28 punkti rohkem kui waleslane.